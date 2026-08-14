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14.08.2026 15:58:13
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Gewinnen
Der Euro STOXX 50 gönnt sich derzeit eine Verschnaufpause.
Am Freitag legt der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 0.05 Prozent auf 6’548.81 Punkte zu. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.573 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.010 Prozent auf 6’544.79 Punkte an der Kurstafel, nach 6’545.47 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’544.79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’567.57 Einheiten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0.441 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’280.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’934.96 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 5’434.70 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.94 Prozent zu. Bei 6’577.20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern erreicht.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 3.76 Prozent auf 181.98 EUR), Rheinmetall (+ 2.71 Prozent auf 1’196.20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.49 Prozent auf 518.00 EUR), BMW (+ 1.23 Prozent auf 59.48 EUR) und Airbus SE (+ 1.22 Prozent auf 215.60 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Enel (-1.39 Prozent auf 9.53 EUR), UniCredit (-0.51 Prozent auf 85.13 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.50 Prozent auf 55.20 EUR), adidas (-0.50 Prozent auf 158.45 EUR) und Bayer (-0.44 Prozent auf 47.85 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Das Handelsvolumen der SAP SE-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1’687’406 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 603.950 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.47 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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