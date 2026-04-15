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BMW Aktie 324410 / DE0005190003

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15.04.2026 12:02:14

BMW Underweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Das Ergebnis vor Steuern des Autokonzerns dürfte um mehr als 15 Prozent gesunken sein, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die schwache Entwicklung in China im ersten Quartal sowie Rohstoff-, Wechselkurs- und Zollfaktoren deuteten aber auf eine sequenzielle Verbesserung im Laufe des Jahres 2026 hin./rob/edh/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Underweight
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
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0.44%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
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