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Sandisk im Split-Check 15.08.2026 01:22:00

Sandisk-Aktie nach Rekordrally: Spekulationen über bevorstehenden Aktiensplit

Sandisk-Aktie nach Rekordrally: Spekulationen über bevorstehenden Aktiensplit

Nach einer aussergewöhnlichen Kursrally fragen sich Anleger, ob Sandisk seine Aktie günstiger machen könnte.

  • Sandisk gilt als Split-Kandidat
  • Management schweigt bisher
  • NVIDIA und Co. zeigen, wie ein Split in der Chipbranche ablaufen könnte

Die Sandisk-Aktie handelt trotz der jügnsten Kursschwäche weiterhin auf sehr hohem Niveau. Aktuell liegt der Kurs bei rund 1'528 US-Dollar und damit beeindruckende 3'174 Prozent über dem Stand vor zwölf Monaten (Schlusskurs vom 13.08.2026). Der Handel verlief phasenweise unruhig, die Aktie notierte deutlich unter ihrem Hoch, hielt sich aber dennoch auf sehr hohem Niveau. Eine derart rasante Entwicklung ist äusserst ungewöhnlich und wirft eine naheliegende Frage auf: Wird das Management mit einem Aktiensplit für einen niedrigeren Aktienkurs sorgen?

Was ein Aktiensplit bewirken würde

Ein Aktiensplit verändert zunächst nichts am Unternehmenswert, sondern lediglich die Anzahl der Aktien und deren Kurs. Bei einem Split im Verhältnis 10:1 würde beispielsweise eine Aktie zu 1'500 US-Dollar in zehn Aktien zu jeweils rund 150 US-Dollar umgewandelt. Für Anleger kann die Aktie dadurch zugänglicher wirken, zudem kann ein niedrigerer Kurs die Handelsliquidität und die Aktivität im Optionshandel erhöhen. An der Ertragslage oder der fundamentalen Bewertung des Unternehmens ändert ein Split hingegen nichts - er kann bei einer stark gelaufenen Aktie wie Sandisk aber den Kreis potenzieller Käufer erweitern.

Hoher Kurs nährt Spekulation um Sandisk-Aktie

Seit der Abspaltung von Western Digital im Februar 2025 hat Sandisk keinen Aktiensplit durchgeführt. Entsprechend konnte der Aktienkurs mit der starken Entwicklung von Gewinnen und Erwartungen im Zuge des KI-Booms immer weiter steigen. Mit einem Kurs im vierstelligen Bereich bewegt sich die Aktie inzwischen in einer Region, in der sich auch Unternehmen in der Vergangenheit für einen Split entschieden haben, um die Aktie für Privatanleger attraktiver und zugänglicher zu machen.

Derzeit liegt jedoch kein Aktiensplit auf dem Tisch, auch gibt es keine Management-Kommentare zu diesem Thema. "The Motley Fool" bestätigte zuletzt, dass Sandisk nach der aussergewöhnlichen Rally zwar als klassischer Split-Kandidat gelte, das Unternehmen aber keine entsprechenden Pläne angekündigt habe.

NVIDIA-Aktie und Co.: Vorbilder aus der Chipbranche

Vergleichsmassstab für die Split-Debatte lieferte im Mai 2026 der Halbleiterausrüster KLA, der einen Aktiensplit im Verhältnis 10 zu 1 ankündigte, wodurch Sandisk als möglicher nächster Kandidat stärker ins Blickfeld rückte. Investing.com verweist zudem auf NVIDIA und Broadcom, die 2024 jeweils einen Split im Verhältnis 10 zu 1 vollzogen, als ihre Aktien in ähnliche Preisregionen vorstiessen.

Ob Sandisk dem Beispiel von KLA folgt und einen Aktiensplit beschliesst, bleibt offen, solange das Management dazu keine Aussage trifft.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

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