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Einkaufstipp 15.08.2026 01:02:00

Weihnachtsgeschenke schon früher kaufen: Hier lohnt sich antizyklisches Einkaufen

Weihnachtsgeschenke schon früher kaufen: Hier lohnt sich antizyklisches Einkaufen

Weihnachtsgeschenke für alle Angehörigen zu kaufen, kann eine teure Angelegenheit werden. Wer seine Weihnachtsbesorgungen schon eine geraume Zeit vor Weihnachten macht, kann bei vielen Artikeln Geld sparen.

Antizyklisches Einkaufen

Mit Hilfe von Online-Preisvergleichen kann festgestellt werden, wie sich die Preise von bestimmten Artikeln im Jahreszyklus verändern, so Schnäppchenhelden. Durch den Vergleich kann festgestellt werden, dass bestimmte Produkte zu bestimmten Jahreszeiten günstiger sind als zu anderen. Deshalb lohnt es sich, vor allem bei kostspieligeren Anschaffungen, genau darauf zu achten, wann der Artikel zu einer bestimmten Jahreszeit am günstigsten ist. Wie RTL berichtet, kann man durch antizyklisches Einkaufen bis zu 70 Prozent beim Einkauf sparen. Weil im September viele Händler im Hinblick auf Weihnachten ihre Preise erhöhen, so RTL weiter, gilt oft: Wer schon im Sommer seine Weihnachtsgeschenke kauft, spart sich nicht nur den Einkaufsstress im Dezember, sondern bei vielen Artikeln auch Geld.

Diese Waren eignen sich besonders gut

Gut zum antizyklischen Einkaufen eignen sich meist Produkte die zu einer bestimmten Jahreszeit besonders gefragt sind. So sind zum Beispiel viele Artikel für den Wintersport, wie Skier und Snowboards, in den Sommermonaten am preiswertesten, so Schnäppchenhelden. Artikel, die beliebte Geschenke sind, wie zum Beispiel Spielzeug oder Schmuck, werden häufig nach Weihnachten günstiger, so die WirtschaftsWoche. So sind zum Beispiel LEGO-Produkte in den Wochen vor Weihnachten bis zu 47 Prozent teurer. Auch Winterreifen sind am preiswertesten, wenn die Nachfrage am geringsten ist. So spart man dabei am meisten, wenn man diese im April kauft, wie Schnäppchenhelden festhält. Elektronikgeräte eignen sich ebenfalls für den antizyklischen Einkauf. Hier hängen die Zeiten mit hoher Nachfrage jedoch nicht unbedingt von dem Jahreszyklus ab. Vielmehr haben Leitmessen, bei denen Produktneuankündigungen getätigt werden, Einfluss auf die Preise. Ausserdem sind Elektronikgeräte ebenfalls beliebte Weihnachtsgeschenke. Artikel, die bis Weihnachten nicht verkauft werden, gehen zum neuen Jahresanfang und im Sommer häufig günstiger über die Kasse.

Diese Waren sind zur Hochsaison besonders günstig

Doch das antizyklische Einkaufen eignet sich nicht für Produkte aller Art. Vor allem verderbliche Produkte sind zu ihrer Hochsaison günstiger. Obst und Gemüse sind zum Beispiel, so Schnäppchenhelden, während ihrer Reifezeit besonders günstig: Erdbeeren, Kirschen und Himbeeren haben etwa im Frühsommer Saison und sind zu dieser Zeit auch am preiswertesten. Im Winter werden sie im Gegensatz dazu teurer. Ein weiteres Produkt, welches sich nicht für das antizyklische Einkaufen eignet, sei Sonnencreme. Schnäppchenhelden nach ist die Nachfrage nach Sonnencreme zwar im Sommer am höchsten, jedoch wird sie deshalb nicht teurer. Im Gegenteil: Gerade in den Sommermonaten wird diese billiger und zu den Wintermonaten teurer. Auch bei Grills könnte man annehmen, dass diese entsprechend der hohen Nachfrage im Sommer teurer werden. Es zeigt sich jedoch, so Schnäppchenhelden, dass Grills und Grillzubehör in den frühen Sommermonaten günstiger sein können, was daran liegt, dass diese Produkte im Sommer annähernd überall erhältlich sind.

Es macht also durchaus Sinn, sich, vor allem bei Weihnachtsgeschenken oder teuren Anschaffungen, im Voraus zu überlegen, welche Produkte zu welcher Zeit am erschwinglichsten sind und diese dann auch zu solchen Zeitpunkten zu kaufen.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

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