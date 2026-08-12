Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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|Euro STOXX 50-Entwicklung
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12.08.2026 09:28:13
Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 startet mit Gewinnen
Der Euro STOXX 50 bleibt auch am dritten Tag der Woche im Aufwärtstrend.
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.19 Prozent stärker bei 6’563.63 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.589 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.086 Prozent stärker bei 6’556.84 Punkten, nach 6’551.22 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6’556.84 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’572.11 Zähler.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0.668 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’269.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wies der Euro STOXX 50 5’808.45 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’335.97 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12.19 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’576.30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3.28 Prozent auf 163.76 EUR), Infineon (+ 1.51 Prozent auf 63.80 EUR), Rheinmetall (+ 0.95 Prozent auf 1’153.00 EUR), Siemens (+ 0.79 Prozent auf 282.45 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0.64 Prozent auf 6.87 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen adidas (-1.20 Prozent auf 160.25 EUR), BMW (-1.16 Prozent auf 59.42 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.06 Prozent auf 74.64 EUR), Deutsche Telekom (-0.95 Prozent auf 28.29 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.72 Prozent auf 46.45 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 253’315 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 583.446 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.17 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.25 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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