Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.04 Prozent fester bei 6’553.71 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.589 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0.086 Prozent stärker bei 6’556.84 Punkten, nach 6’551.22 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’546.58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6’577.20 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0.516 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 6’269.97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’808.45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5’335.97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.02 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3.65 Prozent auf 164.34 EUR), Rheinmetall (+ 3.52 Prozent auf 1’182.40 EUR), Infineon (+ 3.04 Prozent auf 64.76 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.59 Prozent auf 6.87 EUR) und Allianz (+ 0.57 Prozent auf 438.20 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Volkswagen (VW) vz (-1.78 Prozent auf 74.10 EUR), Deutsche Telekom (-1.30 Prozent auf 28.19 EUR), SAP SE (-1.28 Prozent auf 178.38 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.28 Prozent auf 46.18 EUR) und BMW (-1.00 Prozent auf 59.52 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1’544’214 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 583.446 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.17 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.25 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch