SMI 12'841 -0.9%  SPI 17'921 -0.2%  Dow 46'678 -1.6%  DAX 23'590 -0.2%  Euro 0.9037 -0.2%  EStoxx50 5'749 -0.8%  Gold 5'091 - Bitcoin 56'328 1.7%  Dollar 0.7880 0.3%  Öl 101.5 -0.3% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Novartis1200526Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
BMW Aktie 324410 / DE0005190003

72.06
CHF
1.20
CHF
1.69 %
12.03.2026
SWX
13.03.2026 07:12:50

BMW Underweight

BMW
73.01 CHF 0.46%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82,50 Euro auf "Underweight" belassen. Das Autogeschäft habe im vierten Quartal 2025 die Erwartungen verfehlt, auf Konzernebene hätten die Münchner aber dank starker Konsolidierungen besser abgeschnitten, schrieb Henning Cosman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Die Ziele für das Autogeschäft 2026 bedeuteten etwas Korrekturbedarf bei den Schätzungen./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Underweight
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
82.50 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
81.82 € 		Abst. Kursziel*:
0.83%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
81.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.43%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

