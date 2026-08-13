XETRA-Handel DAX schlussendlich in der Verlustzone

Am Donnerstag beendete der DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.15 Prozent) bei 26’292.00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.199 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0.404 Prozent höher bei 26’437.35 Punkten, nach 26’331.07 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26’285.23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26’489.78 Punkten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 0.260 Prozent zurück. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 13.07.2026, den Wert von 25’114.25 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 24’136.81 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Stand von 24’185.59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’573.50 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Continental (+ 2.95 Prozent auf 70.46 EUR), RWE (+ 2.64 Prozent auf 59.14 EUR), QIAGEN (+ 1.67 Prozent auf 37.66 EUR), Commerzbank (+ 1.22 Prozent auf 39.86 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.96 Prozent auf 28.42 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen BASF (-2.15 Prozent auf 50.17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.61 Prozent auf 45.44 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.25 Prozent auf 72.94 EUR), Daimler Truck (-1.05 Prozent auf 45.05 EUR) und BMW (-0.94 Prozent auf 58.76 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. 4’414’197 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 213.625 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch