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DAX-Performance im Fokus 12.08.2026 09:28:13

DAX-Handel aktuell: DAX-Börsianer greifen zum Start zu

DAX-Handel aktuell: DAX-Börsianer greifen zum Start zu

Der DAX behält sein positives Vorzeichen auch am Mittwochmorgen.

Infineon
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Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.25 Prozent fester bei 26’457.78 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.196 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.230 Prozent stärker bei 26’452.00 Punkten in den Handel, nach 26’391.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’442.32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26’464.08 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0.369 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 25’067.09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, betrug der DAX-Kurs 23’954.93 Punkte. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24’024.78 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7.82 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’504.54 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Punkten.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3.28 Prozent auf 163.76 EUR), HOCHTIEF (+ 1.89 Prozent auf 453.20 EUR), Infineon (+ 1.51 Prozent auf 63.80 EUR), Rheinmetall (+ 0.95 Prozent auf 1’153.00 EUR) und Siemens (+ 0.79 Prozent auf 282.45 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Beiersdorf (-1.53 Prozent auf 78.56 EUR), Brenntag SE (-1.25 Prozent auf 61.72 EUR), adidas (-1.20 Prozent auf 160.25 EUR), BMW (-1.16 Prozent auf 59.42 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.15 Prozent auf 41.33 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 413’336 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 211.109 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.25 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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