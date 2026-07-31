BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW nach Zahlen von 85 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nachdem der Autohersteller seinen Ausblick bereits gesenkt hatte, seien die Erwartungen an die Zahlen zum zweiten Quartal nicht allzu hoch gewesen, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun komme es darauf an, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen./rob/mf/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Outperform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
59.58 €
|
Abst. Kursziel*:
37.63%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
59.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.58%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
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