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31.07.2026 11:11:39

BMW Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW nach Zahlen von 85 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nachdem der Autohersteller seinen Ausblick bereits gesenkt hatte, seien die Erwartungen an die Zahlen zum zweiten Quartal nicht allzu hoch gewesen, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun komme es darauf an, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Outperform
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BMW AG 		Analyst:
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Rating update:
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Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
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