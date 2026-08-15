Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’440 0.5%  Euro 0.9410 0.3%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’376 0.6%  Bitcoin 51’107 -0.9%  Dollar 0.8133 -0.1%  Öl 88.7 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047SAP345952Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Ex-Manager warnt vor Roboterautos als Sicherheitsrisiko
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Bitwise-CIO sieht mehrere Anzeichen für Bitcoin-Trendwende
Wachstumstreiber Starlink: So beflügelt das Satellitengeschäft SpaceX
Steht US-Gesundheitsaktien ein Comeback bevor? JPMorgan sieht Potenzial
Suche...
Whistleblower 15.08.2026 03:41:00

Tesla-Aktie im Blick: Ex-Manager warnt vor Roboterautos als Sicherheitsrisiko

Tesla-Aktie im Blick: Ex-Manager warnt vor Roboterautos als Sicherheitsrisiko

Ein Ex-Tesla-Manager erhebt schwere Vorwürfe: Sein Team für autonome Testfahrten in Houston sei chronisch unterbesetzt gewesen. Die Folge: rollende Gefahrenquellen auf öffentlichen Strassen.

• Ex-Tesla-Manager Javier Medrano wirft dem Unternehmen systemische Sicherheitsmängel bei FSD-Tests vor
• Zahl der betreuten Sicherheitsfahrer stieg laut Klage von 15 auf 38 und überschritt interne Tesla-Vorgaben
• NHTSA prüft zusätzlich, ob FSD bei Nebel, Blendung und Staub eingeschränkte Sicht zuverlässig erkennt

Vorwürfe des früheren Managers

Javier Medrano, ein früherer Tesla-Manager, hat vor einem Bundesgericht in Houston Klage gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Tesla eingereicht. Medrano leitete nach eigenen Angaben von Oktober 2024 bis zu seiner Kündigung am 1. Mai 2025 die operative Testflotte für Teslas Fahrassistenzsystem Full Self-Driving (FSD) in Houston, wie The Independent berichtet. Aus dieser Testreihe ging im April 2026 der kommerzielle Robotaxi-Betrieb in Houston und Dallas hervor. In der Klageschrift bezeichnet Medrano die eingesetzten Testfahrzeuge als rollende Gefahrenquellen auf öffentlichen Strassen. Er habe wiederholt auf schwerwiegende systemische Mängel bei der Sicherheitsaufsicht hingewiesen, bevor ihm gekündigt wurde. Medrano macht geltend, seine Entlassung habe gegen den Motor Vehicle Safety Whistleblower Act verstossen, da sie erfolgt sei, während die Personalabteilung seine Sicherheitsbedenken noch prüfte. Er fordert unter anderem seine Wiedereinstellung, entgangenes Gehalt sowie Entschädigung für nicht ausgezahlte Aktienanteile.

Überlastung und der Vorfall im März 2025

Nach Darstellung in der Klage wuchs die Zahl der Medrano unterstellten Sicherheitsfahrer im Zuge einer forcierten Ausweitung des Testbetriebs von 15 auf 38, verteilt auf drei durchgehende Schichten rund um die Uhr. Damit habe sich ein Betreuungsverhältnis von 38 zu 1 ergeben, das deutlich über der von Tesla selbst als Richtwert vorgegebenen Quote von 15 zu 1 gelegen habe. Andere Teststädte hätten über mehrere Sicherheitsverantwortliche verfügt, während Medrano in Houston allein für die Auswertung von Kameraaufnahmen, wöchentliche Mitfahrten und die Untersuchung von Vorfällen zuständig gewesen sei. Am 30. März 2025 wurde ein Testfahrzeug gegen 2.05 Uhr nachts von einem anderen Fahrzeug gestreift. Medrano war zu diesem Zeitpunkt als einziger verantwortlicher Manager im Einsatz. Laut Klage konnte er sich aus Erschöpfung nicht mehr an den Anruf und die Absprachen im Zusammenhang mit dem Vorfall erinnern. In einem Gespräch mit einem Tesla-Direktor für das Autopilot-Programm habe er zuvor auf seine Belastung hingewiesen, sei damit jedoch nicht durchgedrungen.

Zusätzlicher regulatorischer Druck

Unabhängig von der Klage steht Tesla auch behördlich unter verschärfter Beobachtung. Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hat ihre bereits laufende Untersuchung PE24031 zu einer Engineering Analysis mit der Bezeichnung EA26002 hochgestuft und von Tesla in einem Auskunftsersuchen vom 2. Juli diesen Jahres umfangreiche zusätzliche Informationen angefordert. Im Zentrum steht die Frage, ob das FSD-System eingeschränkte Sichtbedingungen durch Blendung, Nebel oder Staub zuverlässig erkennt und Fahrer rechtzeitig warnt. Die Behörde bezieht sich dabei auf neun Unfälle, bei denen Fahrer nach den vorliegenden Angaben möglicherweise nicht bemerkt hätten, dass eine solche Bedingung die Erkennungsfähigkeit des Systems beeinträchtigte.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 10 Jahren abgeworfen
Tesla-Aktie hinter S&P 500 zurück: Roth MKM sieht trotzdem Aufwärtspotenzial
Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com,Justin Sullivan/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

14.08.26 Logo WHS Porsche nach dem Absturz: Ist jetzt die große Einstiegschance da?
14.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
14.08.26 Marktüberblick: RWE nach Zahlen gesucht
14.08.26 SMI stoppt Abwärtsbewegung
14.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 100-Tage-Linie als Widerstand
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’933.12 19.97 SXBVXU
Short 15’256.22 13.79 SDBWJU
Short 15’823.56 8.94 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’390.67 14.08.2026 17:31:22
Long 13’768.56 19.97 SEBAGU
Long 13’425.99 13.66 SNB4VU
Long 12’867.37 8.99 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
Warum der Franken zum Euro deutlich absackt
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Freitagvormittag Boden gut
Zuversicht in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones
DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren verloren
SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Freitagvormittag ins Plus
Nach Buffett-Ausstieg: Rekordgewinn beflügelt Nu Holdings-Aktie
Roche-Tochter Chugai beantragt zusätzliche Zulassung für Tecentriq - Aktie tiefer

Top-Rankings

KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 33/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.