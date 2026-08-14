BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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14.08.2026 10:43:44
BMW-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Sector Perform bewertet
BMW-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Tom Narayan genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan passte seine Bewertungsmodelle für die deutschen Autobauer an die jüngsten Quartalszahlen, seine Gespräche mit den Management-Teams sowie aktuelle Investoren-Rückmeldungen an. Generell bleibt er für die EU-Automobilhersteller vorsichtig, wie er am Donnerstag schrieb. Als Belastungsfaktoren nannte er den abgeschwächten chinesischen Absatzmarkt und den zunehmenden Wettbewerb in Europa.
Aktienauswertung: Die BMW-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:27 Uhr 0.3 Prozent im Plus bei 58.96 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 1.76 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 116’164 BMW-Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 33.0 Prozent nach unten.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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