BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Diese hätten nach der Prognosekappung Mitte Juni insgesamt nicht mehr überrascht, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Damit sieht der Experte keinen Grund, seine Schätzungen grundlegend zu überarbeiten. Auf dem Kapitalmarkttag Ende September gehe es für die Münchener nicht nur darum, wieder eine attraktive Profitabilität zu erreichen, sondern auch darum, den Ruf zu wahren, den sich der Autobauer durch jahrelange durchdachte strategische Entscheidungen und eine Erfolgsbilanz mit wenigen Fehlern erarbeitet habe./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Hold
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
60.06 €
|
Abst. Kursziel*:
16.55%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
60.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.09%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
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