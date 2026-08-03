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BMW Aktie 324410 / DE0005190003

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03.08.2026 20:56:26

BMW Hold

BMW
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Diese hätten nach der Prognosekappung Mitte Juni insgesamt nicht mehr überrascht, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Damit sieht der Experte keinen Grund, seine Schätzungen grundlegend zu überarbeiten. Auf dem Kapitalmarkttag Ende September gehe es für die Münchener nicht nur darum, wieder eine attraktive Profitabilität zu erreichen, sondern auch darum, den Ruf zu wahren, den sich der Autobauer durch jahrelange durchdachte strategische Entscheidungen und eine Erfolgsbilanz mit wenigen Fehlern erarbeitet habe./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Hold
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
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