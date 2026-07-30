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BMW Aktie 324410 / DE0005190003

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30.07.2026
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31.07.2026 07:55:58

BMW Halten

BMW
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BMW von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert je Aktie von 75 auf 65 Euro gesenkt. Das zweite Quartal sei zwar besser als befu?rchtet ausgefallen, schrieb Michael Punzet in einer Einschätzung am Freitag. Kurzfristig aber sei nicht mit einer spürbaren Besserung der Lage in China zu rechnen. Bis zum Kapitalmarkttag Ende September rechnet Punzet nicht mit nennenswert positiven Impulsen fu?r den Aktienkurs./rob/ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Halten
Unternehmen:
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