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12.08.2026 09:28:13
Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone
Der LUS-DAX bleibt auch am dritten Tag der Woche in der Gewinnzone.
Um 09:26 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.06 Prozent auf 26’415.00 Punkte.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’464.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’379.00 Zählern.
So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 25’116.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24’031.00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 24’142.00 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.53 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’507.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3.28 Prozent auf 163.76 EUR), HOCHTIEF (+ 1.89 Prozent auf 453.20 EUR), Infineon (+ 1.51 Prozent auf 63.80 EUR), Rheinmetall (+ 0.95 Prozent auf 1’153.00 EUR) und Siemens (+ 0.79 Prozent auf 282.45 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Beiersdorf (-1.53 Prozent auf 78.56 EUR), Brenntag SE (-1.25 Prozent auf 61.72 EUR), adidas (-1.20 Prozent auf 160.25 EUR), BMW (-1.16 Prozent auf 59.42 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.15 Prozent auf 41.33 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Im LUS-DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 413’336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211.109 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.25 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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