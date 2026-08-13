Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus

Am Donnerstag schloss der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 6’544.28 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.599 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.123 Prozent fester bei 6’542.00 Punkten, nach 6’533.99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6’542.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’574.70 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0.371 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der Euro STOXX 50 6’271.02 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 13.05.2026, mit 5’861.07 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’388.25 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.86 Prozent aufwärts. Bei 6’577.20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 0.96 Prozent auf 28.42 EUR), Siemens (+ 0.76 Prozent auf 284.10 EUR), UniCredit (+ 0.66 Prozent auf 85.57 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.66 Prozent auf 6.91 EUR) und adidas (+ 0.47 Prozent auf 159.25 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen BASF (-2.15 Prozent auf 50.17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.61 Prozent auf 45.44 EUR), Eni (-1.44 Prozent auf 23.66 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.25 Prozent auf 72.94 EUR) und BMW (-0.94 Prozent auf 58.76 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’409’102 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 598.940 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7.38 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch