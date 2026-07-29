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30.07.2026 13:29:22

BMW Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Im Anschluss an die Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen habe er die vom Autobauer angekündigten Umstrukturierungskosten für das vierte Quartal, eine schwächer als bislang erwartete Preissetzungsmacht in China, Zahlungen zur Händlerunterstützung in China sowie Änderungen im Produktmix in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:48 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Overweight
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
60.50 € 		Abst. Kursziel*:
35.54%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
60.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.76%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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