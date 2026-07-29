BMW Aktie 324410 / DE0005190003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Im Anschluss an die Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen habe er die vom Autobauer angekündigten Umstrukturierungskosten für das vierte Quartal, eine schwächer als bislang erwartete Preissetzungsmacht in China, Zahlungen zur Händlerunterstützung in China sowie Änderungen im Produktmix in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Overweight
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
60.50 €
|
Abst. Kursziel*:
35.54%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
60.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.76%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
14:07
|Bernstein Research: BMW-Aktie erhält Outperform (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.ch)
|
11:43
|Analyse: Hold-Bewertung für BMW-Aktie von Jefferies & Company Inc. (finanzen.ch)
|
07:54
|BMW-Ergebnis bricht mit China-Schwäche ein (AWP)
|
07:47
|BMW: Gewinn bricht um mehr als ein Drittel ein, Einigung mit Betriebsrat zum Personalabbau (Spiegel Online)
|
29.07.26
|BMW baut 8'000 Jobs ab - QUALCOMM wird Chip-Lieferant für künftige Fahrzeuge - Aktie im Plus (finanzen.ch)
|
29.07.26
|BMW wählt Qualcomm als Chip-Lieferanten für künftige Fahrzeuge (Dow Jones)
|
29.07.26
|BMW: Was hinter dem Stellenabbau steckt (Spiegel Online)
Analysen zu BMW AG
|13:29
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|10:54
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:29
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|10:54
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:29
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|14.07.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|10:54
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.06.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|18.06.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|56.42
|2.58%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:53
|
Warburg Research
Medios Buy
|13:47
|
UBS AG
Eni Buy
|13:45
|
UBS AG
Deutsche Bank Buy
|13:43
|
Deutsche Bank AG
Philips Hold
|13:42
|
Bernstein Research
Sartorius vz. Outperform
|13:42
|
RBC Capital Markets
ING Group Sector Perform
|13:40
|
Jefferies & Company Inc.
Heidelberg Materials Buy