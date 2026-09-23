TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bechtle-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Bechtle-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Bechtle-Anteile bei 63.64 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.571 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 22.09.2026 54.90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34.94 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 45.10 Prozent.

Insgesamt war Bechtle zuletzt 4.41 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Bechtle-Anteils fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Bechtle-Papiers bei 30.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch