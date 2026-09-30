Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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30.09.2026 10:02:14
TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bechtle-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Bechtle-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 17.17 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Bechtle-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58.252 Bechtle-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bechtle-Papiers auf 34.60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’015.53 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +101.55 Prozent.
Bechtle wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.28 Mrd. Euro gelistet. Die Bechtle-Aktie wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Bechtle-Papier bei 30.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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