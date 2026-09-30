TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Bechtle-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 17.17 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Bechtle-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58.252 Bechtle-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bechtle-Papiers auf 34.60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’015.53 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +101.55 Prozent.

Bechtle wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.28 Mrd. Euro gelistet. Die Bechtle-Aktie wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Bechtle-Papier bei 30.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch