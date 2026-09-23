Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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Bechtle Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Eine Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. Bechtle, Cancom, Adesso und Secunet sieht der Experte als "Multi-Winner", also Profiteure gleich mehrerer Einflüsse./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.52 €
|
Abst. Kursziel*:
19.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.19%
|
Analyst Name::
Chris Armstrong
|
KGV*:
-
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|Deutsche Bank AG
|21.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|18.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|21.09.26
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