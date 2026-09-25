Freundlicher Handel: TecDAX steigt zum Ende des Freitagshandels

Am Freitag bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0.51 Prozent höher bei 3’977.79 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 562.654 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.797 Prozent auf 3’989.18 Punkte an der Kurstafel, nach 3’957.63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’967.41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’996.93 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0.041 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 4’050.72 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Wert von 3’892.72 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’611.71 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 9.75 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 4.92 Prozent auf 179.00 EUR), Nordex (+ 3.22 Prozent auf 39.78 EUR), EVOTEC SE (+ 2.03 Prozent auf 2.81 EUR), Bechtle (+ 1.64 Prozent auf 33.52 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1.56 Prozent auf 37.79 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen ATOSS Software (-7.57 Prozent auf 83.00 EUR), Siltronic (-2.85 Prozent auf 73.25 EUR), Sartorius vz (-2.64 Prozent auf 258.30 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.11 Prozent auf 67.20 EUR) und IONOS (-1.87 Prozent auf 34.56 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6’901’488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 215.212 Mrd. Euro den grössten Anteil.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.31 erwartet. Mit 8.55 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch