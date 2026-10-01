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MDAX-Kursverlauf 01.10.2026 15:58:17

XETRA-Handel MDAX verliert am Donnerstagnachmittag

XETRA-Handel MDAX verliert am Donnerstagnachmittag

Der MDAX fällt am Donnerstag.

Ströer
33.58 CHF -0.27%
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Am Donnerstag geht es im MDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 1.14 Prozent auf 30’490.57 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 345.265 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.615 Prozent auf 30’652.86 Punkte an der Kurstafel, nach 30’842.53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’345.39 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’690.99 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1.90 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bewegte sich der MDAX bei 32’173.26 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 01.07.2026, einen Stand von 32’056.64 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30’459.59 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.58 Prozent abwärts. Bei 33’547.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Ströer SE (+ 3.95 Prozent auf 36.86 EUR), Nemetschek SE (+ 3.55 Prozent auf 62.70 EUR), IONOS (+ 3.43 Prozent auf 32.58 EUR), CTS Eventim (+ 3.21 Prozent auf 54.65 EUR) und Bechtle (+ 1.62 Prozent auf 35.04 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen thyssenkrupp (-5.84 Prozent auf 13.79 EUR), Salzgitter (-5.80 Prozent auf 47.90 EUR), Aurubis (-4.29 Prozent auf 154.00 EUR), AIXTRON SE (-4.06 Prozent auf 36.38 EUR) und AUMOVIO (-3.72 Prozent auf 34.90 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’745’367 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 40.535 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 2.78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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