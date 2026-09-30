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HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405

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02.10.2026 08:46:57

HORNBACH Hold

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 90 auf 96 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Hornbach-Baumärkte schnitten weiter besser ab als der Rest der Branche, schrieb Michael Heider am Donnerstag im Nachgang jüngster Zahlen. Sie gewännen in Schlüsselregionen weiter Marktanteile./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HORNBACH Holding Hold
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
84.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Heider 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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