CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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CTS Eventim Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Nach dem überraschenden Abschied des Finanzvorstands habe der Unternehmenschef Klaus-Peter Schulenberg am Donnerstag in einer Videokonferenz einige Fragen beantwortet, schrieb Analystin Annick Maas. Unter anderem habe er klargestellt, dass es keine Probleme mit den Zahlen gebe, und habe die Jahresziele bekräftigt./rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
53.95 €
|
Abst. Kursziel*:
57.55%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
55.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.43%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
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