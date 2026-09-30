NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Nach dem überraschenden Abschied des Finanzvorstands habe der Unternehmenschef Klaus-Peter Schulenberg am Donnerstag in einer Videokonferenz einige Fragen beantwortet, schrieb Analystin Annick Maas. Unter anderem habe er klargestellt, dass es keine Probleme mit den Zahlen gebe, und habe die Jahresziele bekräftigt./rob/ag;