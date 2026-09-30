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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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02.10.2026 08:41:07

CTS Eventim Outperform

CTS Eventim
51.42 CHF 3.09%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Nach dem überraschenden Abschied des Finanzvorstands habe der Unternehmenschef Klaus-Peter Schulenberg am Donnerstag in einer Videokonferenz einige Fragen beantwortet, schrieb Analystin Annick Maas. Unter anderem habe er klargestellt, dass es keine Probleme mit den Zahlen gebe, und habe die Jahresziele bekräftigt./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
53.95 € 		Abst. Kursziel*:
57.55%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
55.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53.43%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
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