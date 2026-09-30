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UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

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02.10.2026 08:57:05

UniCredit Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Sector Perform" belassen. Ein Zusammenschluss von Commerzbank und HVB könnte näher vor der Tür stehen als bisher gedacht, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Auf den ersten Blick erscheine dieser "win-win" zu schön, um wahr zu sein. Die komplexen Pläne der Italiener mit der Commerzbank bergen laut dem Experten aber einige Ausführungsrisiken./rob/ag/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas 		KGV*:
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