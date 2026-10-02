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Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

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02.10.2026 08:58:44

Pfizer Buy

Pfizer
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer von 34 auf 35 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Daten von Tilrekimig gegen Atopische Dermatitis erschienen vielversprechend, schrieb Akash Tewari in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Wirksamkeit liege auf Augenhöhe mit den besten Kandidaten der Konkurrenz./rob/ag/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Pfizer-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Pfizer-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 35.00
Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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24.47%
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
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