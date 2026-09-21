Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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21.09.2026 17:58:17
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Aufwind
Der TecDAX verzeichnete heute Kursanstiege.
Am Montag tendierte der TecDAX via XETRA letztendlich 1.50 Prozent stärker bei 4’007.75 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 554.674 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der TecDAX 0.696 Prozent höher bei 3’976.14 Punkten, nach 3’948.65 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4’016.83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3’976.14 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4’090.64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Stand von 3’954.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Wert von 3’631.92 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10.58 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 6.26 Prozent auf 149.40 EUR), AIXTRON SE (+ 5.08 Prozent auf 36.60 EUR), JENOPTIK (+ 4.81 Prozent auf 41.44 EUR), Siltronic (+ 4.74 Prozent auf 80.60 EUR) und Bechtle (+ 4.67 Prozent auf 35.00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-4.12 Prozent auf 2.79 EUR), ATOSS Software (-2.80 Prozent auf 90.30 EUR), TeamViewer (-1.42 Prozent auf 6.27 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.29 Prozent auf 29.08 EUR) und Nemetschek SE (-0.33 Prozent auf 60.35 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6’255’541 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 211.357 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.44 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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