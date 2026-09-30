Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
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Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios von 25 auf 22 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Michael Heider passte seine Schätzungen für den Spezialisten für Arzneimittel gegen chronische und seltene Erkrankungen an den Gegenwind durch geringere Erstattungen in Deutschland an. Grundsätzlich bleibt er nach dem jüngsten Kapitalmarkttag in Holland aber von der Anlagestory überzeugt. Medios sei gut etablierter Marktführer in einer größer werdenden Nische mit hohen regulatorischen Hürden./rob/ag/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
|
Unternehmen:
Medios AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.18 €
|
Abst. Kursziel*:
96.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
106.77%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
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