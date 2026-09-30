HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios von 25 auf 22 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Michael Heider passte seine Schätzungen für den Spezialisten für Arzneimittel gegen chronische und seltene Erkrankungen an den Gegenwind durch geringere Erstattungen in Deutschland an. Grundsätzlich bleibt er nach dem jüngsten Kapitalmarkttag in Holland aber von der Anlagestory überzeugt. Medios sei gut etablierter Marktführer in einer größer werdenden Nische mit hohen regulatorischen Hürden./rob/ag/stk;