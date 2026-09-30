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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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02.10.2026 08:54:04

Siemens Energy Outperform

Siemens Energy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy in die Liste der "Top 30 Global Ideas for 2026" aufgenommen. Die Aktien belässt der Experte Colin Moody mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform". Er rechnet laut dem am Freitag vorliegenden Report bis 2030 mit einem durchschnittlichen Wachstum von 13 Prozent per annum und einer Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebita) um im Schnitt 40 Prozent. Die Branche verzeichne derweil nur Steigerungsraten von 5 und 9 Prozent, so Moody./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:53 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
145.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
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