Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy in die Liste der "Top 30 Global Ideas for 2026" aufgenommen. Die Aktien belässt der Experte Colin Moody mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform". Er rechnet laut dem am Freitag vorliegenden Report bis 2030 mit einem durchschnittlichen Wachstum von 13 Prozent per annum und einer Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebita) um im Schnitt 40 Prozent. Die Branche verzeichne derweil nur Steigerungsraten von 5 und 9 Prozent, so Moody./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
142.29 €
|
Abst. Kursziel*:
40.56%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
145.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.06%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
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