Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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02.10.2026 09:45:03
Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Siemens Energy-Aktie
RBC Capital Markets hat die Siemens Energy-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy in die Liste der "Top 30 Global Ideas for 2026" aufgenommen. Die Aktien belässt der Experte Colin Moody mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform". Er rechnet laut dem am Freitag vorliegenden Report bis 2030 mit einem durchschnittlichen Wachstum von 13 Prozent per annum und einer Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebita) um im Schnitt 40 Prozent. Die Branche verzeichne derweil nur Steigerungsraten von 5 und 9 Prozent, so Moody.
Aktienanalyse online: Die Siemens Energy-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:29 Uhr 1.5 Prozent im Plus bei 144.64 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 38.27 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 124’536 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 20.6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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