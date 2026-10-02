Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Siemens Energy-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy in die Liste der "Top 30 Global Ideas for 2026" aufgenommen. Die Aktien belässt der Experte Colin Moody mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform". Er rechnet laut dem am Freitag vorliegenden Report bis 2030 mit einem durchschnittlichen Wachstum von 13 Prozent per annum und einer Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebita) um im Schnitt 40 Prozent. Die Branche verzeichne derweil nur Steigerungsraten von 5 und 9 Prozent, so Moody.

Aktienanalyse online: Die Siemens Energy-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:29 Uhr 1.5 Prozent im Plus bei 144.64 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 38.27 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 124’536 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 20.6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:53 / EDT



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