OHB Aktie 1158963 / DE0005936124
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25.09.2026 12:26:15
Handel in Frankfurt: Am Freitagmittag Gewinne im TecDAX
Der TecDAX entwickelt sich am Mittag positiv.
Am Freitag notiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.65 Prozent stärker bei 3’983.26 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 562.654 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.797 Prozent stärker bei 3’989.18 Punkten in den Freitagshandel, nach 3’957.63 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3’974.75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’996.93 Punkten lag.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0.179 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, stand der TecDAX noch bei 4’050.72 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 25.06.2026, mit 3’892.72 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’611.71 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 9.90 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 4.57 Prozent auf 40.30 EUR), SMA Solar (+ 3.85 Prozent auf 58.00 EUR), OHB SE (+ 3.17 Prozent auf 176.00 EUR), Bechtle (+ 1.82 Prozent auf 33.58 EUR) und JENOPTIK (+ 1.73 Prozent auf 41.12 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil ATOSS Software (-3.34 Prozent auf 86.80 EUR), TeamViewer (-1.44 Prozent auf 6.18 EUR), Nemetschek SE (-0.90 Prozent auf 60.80 EUR), HENSOLDT (-0.89 Prozent auf 75.32 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0.82 Prozent auf 31.28 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’932’731 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 215.212 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.31 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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