Bechtle 32.03 CHF 0.12% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das Momentum im Geschäft mit der öffentlichen Hand sei intakt und präge das Geschehen, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag. Er rechnet für das dritte Quartal mit einem Vorsteuergewinn von 84,5 Millionen Euro./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:59 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.