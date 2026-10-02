|Krypto-Marktbericht
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02.10.2026 09:48:20
Kryptokurse am Vormittag
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagvormittag.
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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 85.771,77 US-Dollar und damit 1,13 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 84.813,05 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,6 Prozent aufweist und bei 11,57 EUR notiert.
Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 2,66 Prozent auf 69,85 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 68,04 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,69 Prozent auf 2.723,00 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.704,39 US-Dollar wert.
Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,71 Prozent auf 314,07 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 308,79 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 1,91 Prozent auf 1,521 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,493 US-Dollar.
Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,72 Prozent auf 547,30 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 543,40 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2529 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2459 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2189 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,2218 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3340 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 770,45 US-Dollar am Vortag auf 774,70 US-Dollar nach oben (0,55 Prozent).
Derweil geht es für den Dogecoin-Kurs bergauf. Dogecoin steigt 1,57 Prozent auf 0,0957 US-Dollar, nach 0,0942 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Solana-Kurs bei 121,06 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (118,28 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,35 Prozent.
Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 0,31 Prozent auf 11,03 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 10,99 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,44 Prozent auf 14,29 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 14,35 US-Dollar wert.
Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 1,173 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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