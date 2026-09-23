TecDAX aktuell: TecDAX fällt am Mittwochmittag

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.40 Prozent tiefer bei 4’014.95 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 560.645 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.194 Prozent auf 4’038.85 Punkte an der Kurstafel, nach 4’031.01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’050.94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’008.07 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 0.976 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 4’090.64 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’903.86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’643.56 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.78 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 2.03 Prozent auf 30.12 EUR), TeamViewer (+ 1.82 Prozent auf 6.42 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.71 Prozent auf 74.45 EUR), SAP SE (+ 1.14 Prozent auf 184.40 EUR) und ATOSS Software (+ 1.12 Prozent auf 90.20 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-2.72 Prozent auf 80.50 EUR), Infineon (-2.06 Prozent auf 58.89 EUR), Deutsche Telekom (-1.29 Prozent auf 26.76 EUR), Bechtle (-1.14 Prozent auf 34.54 EUR) und Eckert Ziegler (-0.96 Prozent auf 12.36 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’428’173 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211.057 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.43 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch