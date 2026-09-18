Bechtle 32.22 CHF 2.82% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bechtle mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe auf seinem Kapitalmarkttag die Jahresziele sowie die Margenplanung für 2030 bestätigt und der kommende Chef Konstantin Ebert den Expansionsplan für 14 europäische Länder präzisiert, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Zuletzt seien die Geschäfte wie vom Unternehmen erwartet verlaufen. Die Bewertung liege unter dem historischen Durchschnitt./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.