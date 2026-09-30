Freundlicher Handel: TecDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0.64 Prozent auf 4’028.84 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 556.145 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0.252 Prozent höher bei 4’013.17 Punkten, nach 4’003.10 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 4’013.17 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’028.85 Zähler.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1.48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4’119.39 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’853.08 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’648.46 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11.16 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 3.86 Prozent auf 3.06 EUR), HENSOLDT (+ 2.70 Prozent auf 77.52 EUR), Nordex (+ 2.70 Prozent auf 39.62 EUR), Siltronic (+ 2.53 Prozent auf 78.95 EUR) und Sartorius vz (+ 1.31 Prozent auf 263.40 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen IONOS (-1.08 Prozent auf 33.08 EUR), JENOPTIK (-0.43 Prozent auf 41.26 EUR), ATOSS Software (-0.37 Prozent auf 81.40 EUR), SAP SE (-0.36 Prozent auf 184.66 EUR) und Bechtle (-0.06 Prozent auf 34.58 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 166’113 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 212.396 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch