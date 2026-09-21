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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

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21.09.2026 09:34:53

Bechtle Buy

Bechtle
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 45 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag des IT-Dienstleisters sei wie von ihm erwartet kein Wendepunkt für die Anlagestory gewesen, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte ist allerdings optimistischer als bisher für das kommende Jahr sowie die mittelfristigen Wachstumsaussichten./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 08:20 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
49.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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43.27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.53%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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