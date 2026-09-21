Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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Bechtle Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 45 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag des IT-Dienstleisters sei wie von ihm erwartet kein Wendepunkt für die Anlagestory gewesen, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte ist allerdings optimistischer als bisher für das kommende Jahr sowie die mittelfristigen Wachstumsaussichten./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.20 €
|
Abst. Kursziel*:
43.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.53%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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