Die Expertenmeinungen zur Bechtle-Aktie im September 2026

Bechtle Experten haben ihre Einschätzung der Bechtle-Aktie veröffentlicht.

7 Experten stufen die Bechtle-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bechtle mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 42,44 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 7,96 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Bechtle in Höhe von 34,48 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 40,00 EUR 16,01 25.09.2026 Deutsche Bank AG 49,00 EUR 42,11 21.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 40,00 EUR 16,01 21.09.2026 UBS AG 42,00 EUR 21,81 18.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 38,00 EUR 10,21 18.09.2026 Jefferies & Company Inc. 48,00 EUR 39,21 17.09.2026 UBS AG 42,00 EUR 21,81 11.09.2026 Deutsche Bank AG 45,00 EUR 30,51 07.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 38,00 EUR 10,21 07.09.2026

Redaktion finanzen.ch