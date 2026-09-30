Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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30.09.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur Bechtle-Aktie im September 2026
Im vergangenen Monat haben Experten die Bechtle-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
Bechtle Experten haben ihre Einschätzung der Bechtle-Aktie veröffentlicht.
7 Experten stufen die Bechtle-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bechtle mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 42,44 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 7,96 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Bechtle in Höhe von 34,48 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|40,00 EUR
|16,01
|25.09.2026
|Deutsche Bank AG
|49,00 EUR
|42,11
|21.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|40,00 EUR
|16,01
|21.09.2026
|UBS AG
|42,00 EUR
|21,81
|18.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|38,00 EUR
|10,21
|18.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|48,00 EUR
|39,21
|17.09.2026
|UBS AG
|42,00 EUR
|21,81
|11.09.2026
|Deutsche Bank AG
|45,00 EUR
|30,51
|07.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|38,00 EUR
|10,21
|07.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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