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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

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Experten-Meinungen 30.09.2026 18:00:38

Die Expertenmeinungen zur Bechtle-Aktie im September 2026

Die Expertenmeinungen zur Bechtle-Aktie im September 2026

Im vergangenen Monat haben Experten die Bechtle-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

Bechtle
32.58 CHF -0.34%
Kaufen Verkaufen

Bechtle Experten haben ihre Einschätzung der Bechtle-Aktie veröffentlicht.

7 Experten stufen die Bechtle-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bechtle mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 42,44 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 7,96 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Bechtle in Höhe von 34,48 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)40,00 EUR16,0125.09.2026
Deutsche Bank AG49,00 EUR42,1121.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)40,00 EUR16,0121.09.2026
UBS AG42,00 EUR21,8118.09.2026
JP Morgan Chase & Co.38,00 EUR10,2118.09.2026
Jefferies & Company Inc.48,00 EUR39,2117.09.2026
UBS AG42,00 EUR21,8111.09.2026
Deutsche Bank AG45,00 EUR30,5107.09.2026
JP Morgan Chase & Co.38,00 EUR10,2107.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Bechtle AG
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