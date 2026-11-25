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25.11.2026 09:28:18
Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start steigen
Aktuell geht es für den STOXX 50 erneut nach oben.
Um 09:11 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.33 Prozent höher bei 5’276.25 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.058 Prozent auf 5’261.70 Punkte an der Kurstafel, nach 5’258.65 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’261.70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’283.25 Punkten.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1.48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’320.47 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, stand der STOXX 50 bei 5’496.59 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Stand von 4’742.54 Punkten auf.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.44 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5’572.96 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Punkten.
STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 2.38 Prozent auf 176.20 CHF), Unilever (+ 1.63 Prozent auf 50.37 GBP), AstraZeneca (+ 1.28 Prozent auf 141.10 GBP), BAT (+ 1.26 Prozent auf 45.09 GBP) und Nestlé (+ 1.24 Prozent auf 87.35 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rolls-Royce (-1.56 Prozent auf 12.82 GBP), Siemens Energy (-0.90 Prozent auf 116.82 EUR), SAP SE (-0.54 Prozent auf 189.06 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.52 Prozent auf 65.10 CHF) und UniCredit (-0.45 Prozent auf 75.71 EUR).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’332’926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 490.329 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.69 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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