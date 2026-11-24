AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 15000 Pence auf "Buy" belassen. Da der Pharmakonzern auf ein weiteres Jahr mit zahlreichen Neuigkeiten aus der Produktpipeline zusteuere, sollten die Ausgaben für Forschung und Entwicklung schneller steigen als die Vertriebs- und Verwaltungskosten, schrieb Luisa Hector am Montag. Sie rechnet für 2026 mit einer operativen Marge von 33,5 Prozent, die 2027 auf 34,2 Prozent steigen dürfte./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
150.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
135.40 £
|
Abst. Kursziel*:
10.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
135.92 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.36%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
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23.11.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Montagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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23.11.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Montagmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
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23.11.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
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|Börse Europa: STOXX 50 fällt (finanzen.ch)
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|Minuszeichen in London: Das macht der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.ch)
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20.11.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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Analysen zu AstraZeneca PLC
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|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
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|03.11.26
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|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
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|05.11.26
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|03.11.26
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Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
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