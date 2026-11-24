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24.11.2026 09:28:14
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen
Der STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch am zweiten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.
Am Dienstag verbucht der STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0.13 Prozent auf 5’293.02 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.084 Prozent auf 5’290.36 Punkte an der Kurstafel, nach 5’285.94 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’294.78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’283.37 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, notierte der STOXX 50 bei 5’320.47 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 24.08.2026, mit 5’480.89 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4’702.84 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.78 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1.21 Prozent auf 734.00 EUR), Rolls-Royce (+ 0.67 Prozent auf 13.45 GBP), AstraZeneca (+ 0.65 Prozent auf 136.28 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0.62 Prozent auf 97.88 GBP) und Zurich Insurance (+ 0.57 Prozent auf 638.60 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-2.22 Prozent auf 56.38 GBP), Siemens (-0.68 Prozent auf 263.35 EUR), SAP SE (-0.58 Prozent auf 185.26 EUR), BP (-0.33 Prozent auf 5.45 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.28 Prozent auf 35.57 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 363’003 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 450.168 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte
Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.46 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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