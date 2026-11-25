Das Papier von AstraZeneca legte um 16:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 140,10 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'467 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 141,44 GBP erreichte die AstraZeneca-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 140,40 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 487'448 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 157,30 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 12,28 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,04 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 18,60 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,34 USD aus. AstraZeneca liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,50 GBP. Im letzten Jahr hatte AstraZeneca einen Gewinn von 1,22 GBP je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.06 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 11.26 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte AstraZeneca am 11.02.2027 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,28 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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