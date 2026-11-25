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25.11.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Mittwochvormittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 140,88 GBP.
Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere um 09:28 Uhr 1,1 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'518 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die AstraZeneca-Aktie bei 141,22 GBP. Mit einem Wert von 140,40 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 67'424 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 11,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,04 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 19,05 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,34 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. AstraZeneca liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,50 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,22 GBP je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.06 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AstraZeneca einen Umsatz von 11.26 Mrd. GBP eingefahren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,28 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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