CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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CTS Eventim Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim nach einem Kapitalmarkttag von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Eventveranstalter und Ticketvermarkter habe mit starken Zielen aufgewartet, schrieb Karsten Oblinger in einer Studie am Mittwoch. Die wesentliche Nachricht des Kapitalmarkttages sei die "2030 Ambition" gewesen mit Aussagen über mehr als 4,5 Milliarden Euro Umsatz und einem operativen Ergebnis (Ebitda) über einer Milliarde Euro. Beide Zielziffern lägen deutlich über dem Konsens./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Kaufen
|
Unternehmen:
CTS Eventim
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
62.60 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
63.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Karsten Oblinger
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KGV*:
-
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