Am Dienstag verbucht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0.11 Prozent auf 5’280.17 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.084 Prozent auf 5’290.36 Punkte an der Kurstafel, nach 5’285.94 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’248.53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’294.78 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 5’320.47 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 5’480.89 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 4’702.84 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.52 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. Bei 4’674.85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell RELX (+ 2.56 Prozent auf 30.08 GBP), AstraZeneca (+ 2.16 Prozent auf 138.32 GBP), GSK (+ 2.02 Prozent auf 18.91 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.87 Prozent auf 99.10 GBP) und Rheinmetall (+ 1.67 Prozent auf 737.30 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Siemens Energy (-3.65 Prozent auf 121.84 EUR), Rio Tinto (-2.41 Prozent auf 56.27 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.40 Prozent auf 66.68 CHF), Intesa Sanpaolo (-2.38 Prozent auf 5.71 EUR) und Siemens (-1.92 Prozent auf 260.05 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 9’797’204 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 450.168 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch