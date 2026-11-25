Die AstraZeneca-Aktie konnte um 12:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 140,80 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'502 Punkten tendiert. Bei 141,44 GBP erreichte die AstraZeneca-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 140,40 GBP. Bisher wurden heute 218'305 AstraZeneca-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 15.08.2026 Kursverluste bis auf 114,04 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Verlust von 19,01 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,34 USD. Am 30.10.2026 lud AstraZeneca zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 GBP erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 12.06 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 11.26 Mrd. GBP umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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