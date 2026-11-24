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24.11.2026 17:58:13
Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus
So performte der STOXX 50 letztendlich.
Am Dienstag verlor der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0.52 Prozent auf 5’258.39 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.084 Prozent höher bei 5’290.36 Punkten in den Handel, nach 5’285.94 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5’294.78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’248.53 Punkten lag.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’320.47 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der STOXX 50 bei 5’480.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wurde der STOXX 50 auf 4’702.84 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.08 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern verzeichnet.
STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Novo Nordisk (+ 3.12 Prozent auf 274.65 DKK), RELX (+ 3.07 Prozent auf 30.23 GBP), AstraZeneca (+ 2.90 Prozent auf 139.32 GBP), GSK (+ 2.54 Prozent auf 19.01 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2.41 Prozent auf 99.62 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Siemens Energy (-6.78 Prozent auf 117.88 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.22 Prozent auf 65.44 CHF), Siemens (-3.96 Prozent auf 254.65 EUR), Rio Tinto (-3.75 Prozent auf 55.50 GBP) und Intesa Sanpaolo (-2.89 Prozent auf 5.68 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Barclays-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 27’135’979 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 450.168 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.46 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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