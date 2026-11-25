Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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25.11.2026 18:14:48
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Hennes & Mauritz AB
14.76 CHF -0.38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 160 auf 165 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bis zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen Ende Januar 2027 sei es noch eine lange Zeit, schrieb James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne dann jedoch mit robusten Umsätzen und Ergebnissen der schwedischen Modekette./bek/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 11:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 11:36 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 11:36 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Hold
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
165.00 SEK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
181.55 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-9.12%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
181.55 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.12%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|JP Morgan Chase & Co.
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