Grosse Vermögensverwalter trennten sich vor der Affäre von Anteilen

Starke Quartalszahlen stehen gegen den Kursdruck seit Ende Oktober

Ein Termin im US-Senat könnte den nächsten Impuls liefern

Soros Fund Management hat seine NVIDIA-Beteiligung im Quartal bis Ende September um fast ein Fünftel verringert. Auch andere Family Offices trennten sich von Aktien, bevor die Affäre um Jensen Huang öffentlich wurde. Für NVIDIA-Anleger zählt nun, was diese Verkäufe nach Huangs Rückkehr als Konzernchef bedeuten.

Family Offices bauten NVIDIA-Positionen ab

Soros verkaufte im dritten Quartal rund 206'000 NVIDIA-Aktien im Wert von bis zu 47,4 Millionen US-Dollar. Es ist die grösste offengelegte Reduzierung dieser Position im laufenden Jahr, zuvor hatte Soros den Anteil noch aufgestockt. Auch BlueCrest Capital Management von Michael Platt und eine Investmentgesellschaft des Herrschers von Abu Dhabi senkten ihre Anteile.

Einem Bloomberg-Bericht zufolge verkauften mindestens zwölf Family Offices Aktien, behielten aber jeweils einen Teil, zusammen noch mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Es waren also Teilverkäufe, und für viele bleibt NVIDIA eine der grössten US-Aktienpositionen. Die 13F-Meldungen bilden allerdings nur den Stichtag 30. September ab und spiegeln damit die Lage vor der Affäre; wann im Quartal verkauft wurde, zeigen sie nicht.

NVIDIA übertrifft die Erwartungen

Wie NVIDIA Mitte November mitteilte, stieg der Umsatz im dritten Geschäftsquartal um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden US-Dollar, für das Schlussquartal peilt das Unternehmen 130 Milliarden US-Dollar an, ohne Data-Center-Compute-Umsatz aus China. Analysten hatten laut dpa-AFX im Schnitt 109 Milliarden US-Dollar für das Quartal und 125 Milliarden US-Dollar für den Ausblick erwartet. NVIDIA übertraf den Konsens damit bei beiden Grössen, das operative Geschäft zeigt in den Zahlen keine Schwäche.

Huangs Rückkehr und das Analystenbild

Huang wurde am 12. November als Vorstandschef abgesetzt, nachdem mehrere aussereheliche Affären bekannt geworden waren. Verwaltungsratschef Harvey Jones schloss am Tag der Quartalszahlen bei CNBC eine Rückkehr noch aus. Doch nur wenig später holte ihn der Verwaltungsrat einstimmig zurück - die Untersuchung eines unabhängigen Ausschusses läuft weiter.

Oppenheimer stufte am Montag mit Analyst Rick Schafer von Perform auf Buy hoch, Kursziel 250 US-Dollar, Melius Research folgte mit Ben Reitzes auf Buy bei 220 US-Dollar. Beide Schritte fielen auf den Tag der Rückkehr. Von 44 Analysten stufen laut TipRanks 32 mit Buy ein, 11 mit Hold und nur einer mit Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 232,39 US-Dollar. Das Analystenbild ist damit überwiegend positiv, doch ein Kursziel bleibt eine Erwartung der Häuser und kein Versprechen.

Wichtig wird noch der 3. Dezember: Dann muss Huang sich im Bankenausschuss des US-Senats Fragen stellen. Dort könnte sich zeigen, ob die Einschätzung des NVIDIA-Verwaltungsrats, es bestehe kein Risiko für die nationale Sicherheit, auch politisch trägt.

Was die Verkäufe der Family Offices für NVIDIA-Anleger bedeuten

Für die Einordnung hilft ein nüchterner Blick: Die Family Offices haben ihre Positionen verkleinert, nicht aufgelöst, und das vor dem Bekanntwerden der Affäre. Über die Motive geben die Meldungen keine Auskunft, ein Urteil über Huang lässt sich daraus nicht ableiten. Schwerer wiegen die Quartalszahlen und der Ausblick, die das operative Geschäft in robuster Verfassung zeigen. Aus den Pflichtmeldungen allein ergibt sich deshalb weder ein Verkaufssignal noch ein Argument für den Einstieg. Sie zeigen vor allem, dass selbst überzeugte Grossanleger ihre Gewichtung nach der langen Rally aktiv steuern.

Das grössere Risiko liegt derzeit in der Unternehmensführung. Die Untersuchung des unabhängigen Ausschusses ist nicht abgeschlossen, ihr Ergebnis könnte die Rückkehr Huangs erneut infrage stellen. Wie stark der Kurs an seiner Person hängt, zeigte der Sprung nach der Ankündigung, und diese Abhängigkeit wirkt in beide Richtungen. Hinzu kommt, dass der Ausblick den Data-Center-Compute-Umsatz aus China ausklammert. Wer nach dem Kurssprung einen Einstieg erwägt, kann das Timingrisiko begrenzen, indem er Käufe zeitlich staffelt. Bestehende Positionen lassen sich darauf prüfen, ob ihr Gewicht im Depot noch zur eigenen Risikotoleranz passt, zumal NVIDIA auch in vielen breiten Indexfonds hoch gewichtet ist.

Entscheidend werden in den kommenden Monaten drei Punkte: der Bericht des Bankenausschusses, die Frage, ob NVIDIA den Ausblick für das Schlussquartal einlöst, und die nächsten 13F-Meldungen mit Stichtag 31. Dezember 2026, die bis Mitte Februar 2027 vorliegen müssen. Erst sie zeigen, ob grosse Investoren nach Bekanntwerden der Affäre weiter verkauft oder die Kursschwäche vor dem Comeback zum Nachkauf genutzt haben.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch

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