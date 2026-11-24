Am Dienstag schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.13 Prozent) bei 10’467.07 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.128 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.003 Prozent leichter bei 10’480.47 Punkten in den Handel, nach 10’480.82 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’436.14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10’508.14 Einheiten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10’690.36 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10’854.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9’534.91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.18 Prozent. Bei 10’989.45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. 9’670.46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Experian (+ 4.61 Prozent auf 29.49 GBP), Compass Group (+ 4.20 Prozent auf 35.23 USD), RELX (+ 3.07 Prozent auf 30.23 GBP), AstraZeneca (+ 2.90 Prozent auf 139.32 GBP) und GSK (+ 2.54 Prozent auf 19.01 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Antofagasta (-8.05 Prozent auf 25.46 GBP), Anglo American (-5.73 Prozent auf 31.41 GBP), Fresnillo (-4.88 Prozent auf 21.46 GBP), Weir Group (-4.81 Prozent auf 21.00 GBP) und Glencore (-4.79 Prozent auf 4.41 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 107’701’887 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 252.581 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch